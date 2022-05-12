Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $100-115/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в боковом диапазоне $100-115 за баррель в ближайшие дни, сообщается в комментарии аналитиков BCS Express.

"Очередной всплеск геополитической напряженности не прошел мимо рынка нефти. В среду котировки подскочили на фоне ответных санкций на европейские газовые компании, введенных Россией. Это усилило опасения из-за возможной нестабильности российских поставок углеводородов и спровоцировало скачок котировок на 5%, - отмечают эксперты инвестиционной компании. - Между тем цены остаются в пределах прежнего диапазона. C технической точки зрения ситуация кардинально не поменялась. Нисходящий сценарий после ложного пробоя "треугольника" не реализовался, но и причин для устойчивого роста не наблюдается. В ближайшие дни нефтяные цены могут продолжать двигаться в широком боковом коридоре $100-115 за баррель нефти марки Brent".

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