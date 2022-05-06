Рубль умеренно снизился перед длинными выходными после достижения на неделе более чем двухлетних максимумов

Москва. 6 мая. Доллар США и евро умеренно подорожали по итогам торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль снизился в обеих валютных парах перед длинными выходными днями после достижения в предыдущие дни более чем двухлетних максимумов. На рынке выросли ожидания возможных заявлений Банка России о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции.

Курс доллара США составил 69,4025 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,4 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 73,25 руб./EUR1, подорожав на 3,1 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,72 рубля - до 71,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отрицательная коррекция рубля к доллару и евро, произошедшая в ходе торгов 6 мая, была ожидаемой, поскольку нацвалюта после нескольких дней заметного укрепления оказалась локально "перегретой" и на рынке чувствовалось желание игроков откупить сильно подешевевшую инвалюту. Тем более, что рубль в последнее время рос, несмотря на целый ряд негативных для него факторов, на которые участники рынка обратили внимание лишь сейчас. Это, в частности, резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля (ставка была снижена сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых), а также объявление новых антироссийских санкций.

Кроме того, участники рынка, видя сильное укрепление рубля, стали все больше говорить о возможном скором смягчении со стороны ЦБ РФ введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить рост нацвалюты, который в перспективе может негативно сказаться на доходах как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом. И наконец, свою негативную роль сыграл и календарный фактор - участники рынка активизировали покупку валюты перед четырехдневными выходными днями.

Вместе с тем ожидать заметного ослабления нацвалюты в ближайшее время тоже не стоит, так как на внутреннем валютном рынке сохраняется валютный навес со стороны экспортеров в условиях низкого спроса на валюту из-за заметного сокращения импорта и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов. Кроме того, поддержку рублю оказывают и растущие мировые цены на нефть.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу днем на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с дефицитом предложения. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск в пятницу составила $113,31 за баррель, что на 2,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $110,91 за баррель, что на 2,45% выше итогового значения предыдущей сессии. С начала недели нефтяные котировки выросли более чем на 5% и могут завершить сильным ростом третью неделю подряд.

Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, ОПЕК+ не может достичь разрешенного уровня добычи. По итогам марта производители отстают на 1,45 млн б/с. Европейские государства тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва (SPR). Как ожидается, Минэнерго начнет принимать заявки от продавцов уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

У постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета на импорт нефти из России, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая, заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Аналогичную мысль Боррель выразил и в интервью изданию Financial Times (FT). "Боррель добавил, что у постпредов стран ЕС в Брюсселе есть выходные на достижение соглашения, однако в случае, если процесс не сдвинется с места, он предложит передать вопрос европейским министрам иностранных дел", - пишет FT.

По словам дипломата, в ЕС изучают возможность предоставления Венгрии больше времени и средств для адаптации к эмбарго на российскую нефть в связи с тем, что переговоры по предложению ЕК отказаться от топлива зашли в тупик. Кроме того, Боррель заявил, что понимает, почему Венгрия, Словакия и Чехия выступают против планов ЕС по шестому пакету антироссийских санкций. Ранее в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

"Российский рубль сегодня был чрезмерно волатильным. Укрепившись до отметки 67 руб./$1, затем буквально за час, с 14:00 до 15:00 мск, он заметно упал, найдя поддержку лишь в диапазоне 69-70 руб./$1. Такой повышенной волатильности способствовал "тонкий" рынок, который в период майских праздников становится еще более уязвимым к любым крупным заявкам. Объяснить такое снижение можно и ростом индекса доллара DXY до 103,42 пункта. Тем не менее, пока говорить о развороте в динамике российской валюты рано - смягчение валютного контроля ЦБ РФ, позволяющее экспортерам увеличить срок продажи валюты с 3 до 60 дней, хоть и отодвигает сроки, но, тем не менее, не может оказать сильное понижательное давление на курс рубля", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин отмечает, что вслед за непродолжительным укреплением в начале торгов рубль стал планомерно слабеть, ускорившись в падении в середине дня. Доллар достигал 70,25 руб./$1, а евро приближался к отметке 74,2 руб./EUR1, после чего валюты немного откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции. После вчерашнего сильного падения американского рынка акций сегодня глобальные площадки продолжили снижаться. Просадка стала запоздалой реакцией на итоги заседания ФРС в среду, поскольку регулятор дал сигнал о быстром ужесточении монетарной политики, что обусловлено высокой инфляцией. В то же время рост мировой экономики замедляется, что может лишь усугубиться из-за жесткой политики центробанков. На этом фоне индекс доллара обновил 20-летний максимум, после чего откатился вниз в рамках коррекции.

"Дополнительное давление на рублевые активы оказал фактор пятницы. Его действие усилилось тем, что мы вновь уходим на длинные праздничные выходные. Следующая сессия у нас откроется только в среду. Опасаясь реализации в предстоящие дни каких-либо рисков, многие участники рынка выходили из рублевых активов в инвалюту или просто увеличивали в ней позицию", - полагает Бабин.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), динамика рубля на следующей "короткой" неделе будет во многом зависеть от действий Банка России, который после праздников может объявить о дальнейшем смягчении валютного контроля.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30 МСК), ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7-11 мая на 1,15 рубля, до 67,3843 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30 МСК, был повышен Банком России на 1,03 рубля, до 71,0963 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу вырос на 1,02 рубля по отношению к четвергу и составил 67,222 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 1,49 рубля и составил 67,8228 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 536,713 млн, из которых $1 млрд 80,513 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 456,2 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился к предыдущему торговому дню на 37,49 копейки, до 70,3957 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,56 рубля, до 71,56 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR759,12 млн, из которых EUR319,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR439,155 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла по отношению к четвергу на 11 базисных пунктов и 6 мая составила 14,28% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 12 базисных пунктов, до 14,38% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 4 базисных пункта - до 14,5% годовых, на срок 3 месяца - на 7 базисных пунктов, до 14,57% годовых, а ставка на срок 6 месяцев выросла на 15 базисных пунктов - до 14,69% годовых.