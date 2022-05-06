Рынок акций РФ в пятницу снизился перед длинными выходными, откат Мосбиржи сдерживался ослаблением рубля

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии очередных длительных выходных из-за геополитических и санкционных рисков; откат индекса Мосбиржи во главе с расписками TCS Group (-6,1%) сдерживался вечерним ослаблением рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2393,03 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1088,02 пункта (-2,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 69,3 рубля (+2,3 рубля), утром курс опускался до 65,83 руб./$1.

За короткую торговую неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,1%, индекс РТС вырос на 0,6% на фоне снижения доллара на 1,66 рубля.

Кроме TCS подешевели в пятницу акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Московской биржи" (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), АФК "Система"" (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она верит в возможность ЕС согласовать новые санкции против РФ, однако этот процесс, по-видимому, будет идти дольше, чем предполагалось. "Согласование санкций может продлиться на какое-то количество дней дольше", - приводит ее слова Bloomberg.

По словам фон дер Ляйен, добиться единства ЕС по вопросу эмбарго на нефть РФ оказалось непросто. Она добавила, что в ЕС теперь идут дискуссии об альтернативных источниках нефти для ряда членов союза взамен российской нефти.

Накануне фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Она отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

По мнению старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ в пятницу фиксировал прибыль. В первой половине дня продажи выглядели более масштабными, но после полудня рубль начал слабеть и тем самым оказал поддержку акциям компаний-экспортеров. Впереди длинные выходные, поэтому уход в "красную" зону перед ними неудивителен. Слабее остальных смотрелся финансовый сектор.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич также отмечает, что рынок акций перед выходными умеренно снизился на противоречивом внешнем фоне. Давление на акции оказала ситуация на внешних фондовых площадках, которые просели на опасениях относительно влияния ужесточения ДКП в США на мировую экономику. С другой стороны, позитивом для акций выступила положительная динамика рынка энергоносителей. В целом, для российских акций основным фактором продолжают оставаться геополитические риски.

В рамках короткой торговой недели индекс МосБиржи отступил ниже 2400 пунктов, что говорит в пользу продолжения негативной динамики, целью которой может выступить район 2300-2350 пунктов. Сигналом к отмене данного сценария может послужить подъем рынка выше 2 500 пунктов, считает Зварич.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу оставался довольно негативным, хотя свежих новостей о каких-либо ограничениях для РФ почти нет. Более того, в Европе пока не согласовали шестой пакет санкций. Венгрия, Чехия и Словакия могут получить исключение и отсрочки по вопросу прекращения поставок нефти из РФ. Греция также настаивает на возможностях транспортировки российских грузов своим флотом. То есть перспектива шестого пакета остается неясной, а вероятный седьмой пакет вовсе становится туманным.

Европейские индексы акций снизились, статистика по Европе вновь приносит неприятные сюрпризы (германское промпроизводство сократилось в марте на 3,9% при ожиданиях снижения на 1%).

Слухи о разработке нового пакета санкций против РФ говорят о том, что в Европе готовы пойти на уступки Венгрии, Чехии и Словакии. Предполагается продлить период отказа от российской нефти вплоть до 2024 года. Речь, по сути, идет о поставках трубопроводной нефти в глубину европейского континента, где иных альтернатив просто не существует, кроме доставки цистернами из морских портов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также предлагает перевести переговоры на уровень министров, а не послов государств Евросоюза, чтобы повысить политический статус переговоров, отмечает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отметил невысокую активность торгов на "Мосбирже", что можно отнести к "эффекту пятницы" перед длинными праздничными выходными. Некоторым позитивом для акций экспортеров выступило умеренное снижение курса рубля к доллару. Кроме того, вероятное эмбарго на поставки нефти из России в ЕС обсуждается в более мягком, чем ожидалось, формате.

Общерыночный сантимент был преимущественно негативным, что можно рассматривать как пост-эффект от заседания ФРС, по итогам которого регулятор принял решение о повышении процентных ставок. Помимо этого, тревогу продолжает вызывать ситуация с локдаунами в КНР, так как вирусные проблемы могут замедлить вторую по размеру экономику мира.

На будущей неделе в фокусе внимания участников торгов останутся геополитика, сырьевые цены, сигналы регуляторов, ключевая макростатистика и корпоративные новости. Индекс Мосбиржи 11 мая может формироваться в пределах 2325-2475 пунктов, считает Бахтин.

В США индексы акций в четверг упали на 3,1-5% во главе с Nasdaq, максимальными темпами более чем за год, на фоне переосмысления участниками торгов итогов майского заседания Федрезерва.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после 3-дневных выходных подрос на 0,7%, южнокорейский KOSPI снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng упал на 3,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,5-1,7%) и Штаты (индексы просели на 0,7-0,9%).

Инвесторы оценивают вероятность того, что Федрезерв сумеет замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, при этом не вызвав рецессии в экономике США. Дополнительное давление на настроения рынков оказывают события на Украине и глобальные проблемы в цепочках поставок.

Объем промышленного производства в Германии в марте сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более умеренного снижения показателя - на 1%, сообщает Trading Economics.

Число рабочих мест в США в апреле выросло на 428 тыс. при прогнозах роста на 380 тыс., при этом безработица осталась на уровне 3,6% при ожидавшемся снижении до 3,5%.

На нефтяном рынке цены в пятницу сохраняют позитивный импульс на опасениях нехватки предложения сырья. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $113,36 за баррель (+2,2% и +0,7% в четверг), июньская цена WTI - $110,99 за баррель (+2,5% и +0,4% накануне).

Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с.

Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. Как ожидается, Минэнерго США начнет принимать заявки от продавцов нефти уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-11%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-5%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,8%), акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,4%).

Подорожали "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,1%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+8%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,6%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,2%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,2%).

Акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%, до 50,19 рубля) выросли после известий о рекомендации совета директоров холдинга выплатить дивиденды за 2021 год в размере 4,5 рубля на акцию, отсечка реестра акционеров - 21 июня. В общей сложности на выплату дивидендов может быть направлено 4,47 млрд рублей, сообщила компания.

По итогам 2020 года "Селигдар" в общей сложности также выплатил 4,47 млрд рублей: 2,25 рубля на "преф" и 2,55 рубля на обыкновенную акцию за 9 месяцев и 2,25 рубля на "преф" и 1,95 рубля на обыкновенную акцию - финальные. В 2021 году промежуточных дивидендов не было, компания была в процессе конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,01 млрд рублей (из них 4,3 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,74 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").