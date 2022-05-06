Цены евробондов РФ умеренно подросли в пятницу на фоне растущей нефти и снижения опасений дефолта России

Москва. 6 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли в пятницу на фоне растущей нефти и снижения опасений дефолта России по своим долговым обязательствам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продолжили дешеветь в последний день недели в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 27 базисных пунктов, до 30,52% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов - до 20,02% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 34 базисных пункта, до 30,63% от номинала (их доходность снизилась на 20 базисных пунктов - до 19,47% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 19 базисных пунктов - до 25,41% от номинала (его доходность выросла на 15 базисных пунктов, до 21,05% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 17 базисных пунктов, до 26,64% от номинала (их доходность снизилась на 21 базисный пункт - до 46,62% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 120 базисных пунктов, подорожав до 37,26% от номинала (его доходность снизилась на 350 базисных пунктов - до 97,98% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 222 базисных пункта, составив 35,41% от номинала (их доходность снизилась на 910 базисных пунктов - до 92,84% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после локальной передышки ценовой рост отечественных евробондов в конце недели возобновился, чему способствовали несколько позитивных факторов. Так, с одной стороны, участники рынка продолжили отыгрывать факт исполнения Минфином РФ своих обязательств по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах, а с другой стороны, поддержку отечественным еврооблигациям оказывают растущие мировые цены на нефть. При этом позитивную динамику отечественных евробондов не смогла сломить даже наблюдаемая в последние дни нестабильность на рынке базовых активов - US Treasuries.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с дефицитом предложения. Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, ОПЕК+ не может достичь разрешенного уровня добычи. По итогам марта производители отстают на 1,45 млн б/с. Европейские государства тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва (SPR). Как ожидается, Минэнерго начнет принимать заявки от продавцов уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

У постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета на импорт нефти из России, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая, заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Аналогичную мысль Боррель выразил и в интервью изданию Financial Times (FT). "Боррель добавил, что у постпредов стран ЕС в Брюсселе есть выходные на достижение соглашения, однако в случае, если процесс не сдвинется с места, он предложит передать вопрос европейским министрам иностранных дел", - пишет FT.

По словам дипломата, в ЕС изучают возможность предоставления Венгрии больше времени и средств для адаптации к эмбарго на российскую нефть в связи с тем, что переговоры по предложению ЕК отказаться от топлива зашли в тупик. Кроме того, Боррель заявил, что понимает, почему Венгрия, Словакия и Чехия выступают против планов ЕС по шестому пакету антироссийских санкций. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

В свою очередь доходность американских государственных облигаций выросла после того, как Федеральная резервная система повысила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года. Доходность 10-летних US Treasuries достигла 3,086% годовых по сравнению с 2,914% годовых в среду. Тем временем доходность двухлетних казначейских бондов повысилась до 2,732% годовых по сравнению с 2,614% годовых 4 мая. Доходность 30-летних гособлигаций увеличилась до 3,176% годовых против 3% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл после заседания выразил уверенность, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок. Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва.

"Главный вопрос теперь будет заключаться не в том, будет Федрезерв повышать ставку на 75 базисных пунктов или нет, а в том, насколько ФРС готова перейти к ограничительной монетарной политике, - написали аналитики банка UniCredit. - Поскольку нейтрального уровня политика может достичь уже через шесть месяцев, волатильность не обойдет стороной ни гособлигации США, ни доллар на фоне обсуждений, каким будет пиковый уровень ставки в этом цикле".