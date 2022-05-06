Стоит обратить внимание на акции 51job, JD.com, Huaneng Power International, Enphase Energy и ZIM Integrated - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции 51job Inc., JD.com Inc., Huaneng Power International, Enphase Energy и ZIM Integrated, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Есть целые отрасли и страны, которые могут показать неплохой подъем на коротком и среднем горизонте на фоне вялой динамики мировых индексов. Помимо нефтяного сектора, растущего уже не первый месяц, позитивные сигналы идут из Китая, со стороны солнечной энергетики и контейнерных перевозок, - пишет аналитик в обзоре. - Из тех "фишек", что можно купить в России, на начало мая привлекательно смотрятся пять. Три китайские бумаги: 51job, JD.COM и Huaneng Power. Они двигаются заметно "лучше рынка" и сигнализируют о возможном продолжении ралли. Энергохолдинг Huaneng это еще и неплохая дивидендная история (5,8% годовых). Мощный растущий тренд наблюдается в акциях солнечной Enphase Energy. Это американский поставщик IT-решений для систем на солнечной энергии. Не менее любопытно смотрится израильская ZIM Integrated. Компания мощно растет после недавнего отскока на 30% и технически может прибавить еще почти 40%".

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