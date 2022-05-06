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06 мая 2022 года 15:51

Рубль перешел к снижению в пятницу днем после достижения более чем двухлетних максимумов

Москва. 6 мая. Доллар США и евро, демонстрировавшие в начале торгов на "Московской бирже" боковую динамику, развернулись вверх в пятницу днем; рубль перешел к снижению в обеих валютных парах после достижения в предыдущие дни более чем двухлетних максимумов. На рынке выросли ожидания возможных заявлений Банка России о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление рубля.

Курс доллара США составил 69,675 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,675 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 73,505 руб./EUR1, подорожав на 3,355 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,98 рубля - до 71,4 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отрицательная коррекция рубля к доллару и евро, произошедшая в ходе торгов 6 мая, была ожидаемой, поскольку нацвалюта после нескольких дней заметного укрепления оказалась локально "перегретой" и на рынке чувствовалось желание игроков откупить сильно подешевевшую инвалюту. Тем более, что рубль в последнее время рос, несмотря на целый ряд негативных для него факторов, на которые участники рынка обратили внимание лишь сейчас. Это, в частности, резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля (ставка была снижена сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых), а также объявление новых антироссийских санкций.

Кроме того, участники рынка, видя сильное укрепление рубля, стали все больше говорить о возможном скором смягчении со стороны ЦБ РФ введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно было приостановить рост нацвалюты, который в перспективе может негативно сказаться на доходах как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом.

Вместе с тем ожидать заметного ослабления нацвалюты в ближайшее время тоже не стоит, так как на внутреннем валютном рынке сохраняется валютный навес со стороны экспортеров в условиях низкого спроса на валюту из-за заметного сокращения импорта и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов. Кроме того, поддержку рублю оказывают растущие мировые цены на нефть и газ.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу днем на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с дефицитом предложения. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 мск в пятницу составила $113,15 за баррель, что на 2,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $110,32 за баррель, что на 1,9% выше итогового значения предыдущей сессии. С начала недели нефтяные котировки выросли более чем на 5% и могут завершить сильным ростом третью неделю подряд.

Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, ОПЕК+ не может достичь разрешенного уровня добычи. По итогам марта производители отстают на 1,45 млн б/с. Европейские государства тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва (SPR). Как ожидается, Минэнерго начнет принимать заявки от продавцов уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

У постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета на импорт нефти из России, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая, заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Аналогичную мысль Боррель выразил и в интервью изданию Financial Times (FT). "Боррель добавил, что у постпредов стран ЕС в Брюсселе есть выходные на достижение соглашения, однако в случае, если процесс не сдвинется с места, он предложит передать вопрос европейским министрам иностранных дел", - пишет FT.

По словам дипломата, в ЕС изучают возможность предоставления Венгрии больше времени и средств для адаптации к эмбарго на российскую нефть в связи с тем, что переговоры по предложению ЕК отказаться от топлива зашли в тупик. Кроме того, Боррель заявил, что понимает, почему Венгрия, Словакия и Чехия выступают против планов ЕС по шестому пакету антироссийских санкций.

Ранее в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

Агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС предлагают предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года. При этом, согласно предложению Еврокомиссии, всем остальным странам союза придется отказаться от импорта нефти из РФ к концу этого года.

"Курс доллара в пятницу может удержаться в диапазоне 66-68 руб./$1 ввиду отсутствия значимых стимулов к развитию яркой динамики. Вместе с тем по локальным техническим индикаторам валютная пара "доллар/рубль" второй день подряд находится в "зоне перепроданности", что может оказать ей поддержку в течение торгов", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), динамика рубля на предстоящей "короткой" неделе будет во многом зависеть от действий Банка России, который после праздников может объявить о дальнейшем смягчении валютного контроля.

"Рубль на открытии торгов в четверг приблизился к 65 руб./$1, а к вечеру ослаб до 67 руб./$1. Вероятно, вблизи этих уровней находится краткосрочный равновесный диапазон для рубля, и в пятницу российская валюта удержится около 67 руб./$1, - считает аналитик SberCIB Юрий Попов. - Однако после майских праздников экспортеры начнут увеличивать предложение иностранной валюты, и к концу мая рубль вполне может укрепиться до 60 руб./$1".

По словам Попова, возобновившееся глобальное укрепление доллара США и рост доходностей 10-летних гособлигаций США выше 3% годовых были вызваны тем, что в итоге инвесторы не поверили в постепенное повышение ставки ФРС и опасаются более резких действий американского регулятора.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла по отношению к четвергу на 11 базисных пунктов и 6 мая составила 14,28% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 12 базисных пунктов, до 14,38% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 4 базисных пункта - до 14,5% годовых, на срок 3 месяца - на 7 базисных пунктов, до 14,57% годовых, а ставка на срок 6 месяцев выросла на 15 базисных пунктов - до 14,69% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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