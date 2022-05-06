Возможно продолжение снижения фондовых индексов РФ на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно продолжение снижения российских фондовых индексов на следующей неделе ввиду отсутствия внутренних фундаментальных поводов для роста и признаков улучшения геополитического фона, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок перед началом очередной укороченной торговой недели не демонстрирует склонности к развитию уверенного роста и остается ниже краткосрочных сопротивлений по индексам Мосбиржи и РТС (2500 и 1150 пунктов соответственно). Последнее предупреждает о возможности развития продаж ввиду отсутствия внутренних фундаментальных поводов для роста и признаков улучшения геополитического фона. Важные поддержки для индикаторов расположены у 2190 и 1050 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

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