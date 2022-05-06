BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $178

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $178 за штуку" с горизонтом инвестирования 30 дней. Цена входа: $165,3, потенциальная доходность: от 7%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Уровень риска повышенный, так как основой для рекомендации выступает техническая картина, поддержанная фундаментальными факторами. Комбинация базовых технических индикаторов RSI, TSI, ADX, Williams AD, ATR, Stoch, а также структура котировок указывают на потенциал роста", - отмечает аналитик Никита Покровский.

Эксперт указывает на сильные стороны фундаментальной картины:

- Потенциальный рост прибыли в II и III квартале на 172% г/г и 60% г/г соответственно.

- Высокая вероятность сохранения цен на нефть и газ в ближайшие 2-3 недели около текущих уровней.

- Низкая зависимость от текущих геополитических рисков.

- Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг выше $178.

Отмечает аналитик инвесткомпании и возможные риски, в частности, высокую волатильность на товарных рынках и вероятность продолжения коррекции на широком рынке.

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