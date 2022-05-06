Рынок акций РФ днем остается под давлением продавцов, индекс Мосбиржи растерял прирост четверга

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ днем в пятницу остается под давлением неагрессивных продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также в преддверии очередных длительных выходных из-за геополитических и санкционных рисков; индекс Мосбиржи растерял весь рост предыдущего дня, причем в лидерах отката выступают бумаги финансовых компаний.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 2374,75 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1114,7 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,5%.

Доллар подрос до 67,12 рубля (+0,12 рубля), утром курс опускался до 65,83 руб./$1.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,5%), Ozon (MOEX: OZON) (-3,4%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -1,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она верит в возможность ЕС согласовать новые санкции против РФ, однако этот процесс, по-видимому, будет идти дольше, чем предполагалось. "Согласование санкций может продлиться на какое-то количество дней дольше", - приводит ее слова Bloomberg.

По словам фон дер Ляйен, добиться единства ЕС по вопросу эмбарго на нефть РФ оказалось непросто. Она добавила, что в ЕС теперь идут дискуссии об альтернативных источниках нефти для ряда членов союза взамен российской нефти.

Накануне фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Она отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Как отмечает аналитик Sber CIB Федор Корначев, индексы в США в четверг нивелировали прирост, достигнутый во время непродолжительного ралли в среду после объявления о решении ФРС по процентной ставке и последующей пресс-конференции Пауэлла. Первоначальный оптимизм в связи с тем, что ФРС не рассматривает возможность повышения ставки на 75 б. п. на ближайших заседаниях и будет постепенно ускорять количественное ужесточение, теперь постепенно сменяется беспокойством о том, сможет ли регулятор справиться с набирающей обороты инфляцией.

Рынок акций РФ в межпраздничные майские дни остается малоликвидным, обороты минимальны за период после возобновления торгов на Мосбирже с 24 марта, констатирует аналитик.

По словам старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, статистика о падении промпроизводства в Германии и максимальное с 1947 года снижение производительности труда в США дают тревожные сигналы о текущем состоянии мировой экономики.

Рынок акций РФ пытается сформировать свою новую реальность, однако существенных объемов не наблюдается, что можно списать на майские праздники и отсутствие очень большого количества инвесторов, которые по причине санкций и ряда ограничений отрезаны от реального рынка в Москве. Попытки роста в конце апреля и начале мая, скорее всего, снова натолкнутся на очередные антироссийские санкции Запада. Говорить о перспективах снятия всех этих ограничений рано, а их эффект еще не в полной мере отразился на экономике РФ.

Пока же инвесторы ожидают итогов дебатов в Европейском парламенте по поводу "шестого санкционного пакета", включающего введение нефтяного эмбарго в отношении России. Именно эти решения могут негативно повлиять на расстановку сил в течение мая, считает Блинов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, накануне рынок акций РФ смог подрасти в отсутствие значимого негатива по части санкций со стороны Запада, однако в пятницу игроки не усматривают причин для оптимизма - в ЕС обсуждается очередной пакет санкций в отношении РФ, в том числе по части ограничения экспорта российских энергоносителей.

С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи формируется локальная округлая вершина, в рамках которой индекс может умеренно просесть в краткосрочной перспективе, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, мировые инвесторы стали опасаться, что мер Федрезерва по повышению ставки на 50 б.п. будет недостаточно, чтобы снизить инфляцию, которая находится на 40-летних максимумах. Из значимой статистики пятницы стоит выделить отчет по занятости вне с/х сектора в США (Non-Farm Payroll). Хотя данные могут оказаться неплохими, они не смогут в достаточной степени компенсировать текущий негативный сантимент рынка, вызванный ужесточением денежно-кредитной политики США.

На рынке акций РФ из-за ухудшения внешнего фона, закрытия позиций перед длинными выходными, а также рисков введения шестого пакета санкций ЕС можно ожидать преобладания продаж. Актуальным для индекса МосБиржи диапазоном будет выступать коридор 2350-2400 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, у российского рынка акций нет внутренних драйверов для роста, в то время как в ЕС продолжат обсуждать новый пакет санкций против РФ.

Рублевый индекс МосБиржи остается в краткосрочном диапазоне, ниже сопротивления 2500 пунктов с ближайшей поддержкой у 2340 пунктов. Для индекса РТС сопротивлением выступает 1150 пунктов, поддержкой - 1100 пунктов.

В США прошел шквал продаж через день после заседания ФРС, при этом высокотехнологичный Nasdaq опустился до нового минимума с ноября 2020 года. У рынка акций РФ нет веских внутренних драйверов для роста, даже если шестой пакет санкций ЕС до конца недели так и не будет объявлен. Нефть пытается прорваться к новым локальным вершинам, а цены на золото не смогли преодолеть психологически важного уровня $1900 за унцию, отмечает Кожухова.

В США индексы акций в четверг упали на 3,1-5% во главе с Nasdaq, максимальными темпами более чем за год, на фоне переосмысления участниками торгов итогов майского заседания Федрезерва.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после 3-дневных выходных подрос на 0,7%, южнокорейский KOSPI снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng упал на 3,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,8-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Инвесторы оценивают вероятность того, что Федрезерв сумеет замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, при этом не вызвав рецессии в экономике США. Дополнительное давление на настроения рынков оказывают события на Украине и глобальные проблемы в цепочках поставок.

Объем промышленного производства в Германии в марте сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более умеренного снижения показателя - на 1%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в пятницу сохраняют позитивный импульс на опасениях нехватки предложения сырья. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $113,38 за баррель (+2,2% и +0,7% в четверг), июньская цена WTI - $110,68 за баррель (+2,2% и +0,4% накануне).

Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с.

Европейские страны тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС в рамках готовящегося шестого пакета санкций.

Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. Как ожидается, Минэнерго США начнет принимать заявки от продавцов нефти уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,2%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-4%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,6%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,7% и +13,7% "префы"), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+5,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,9%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9%, до 50,34 рубля).

Акции "Селигдара" выросли после известий о рекомендации совета директоров холдинга выплатить дивиденды за 2021 год в размере 4,5 рубля на акцию, отсечка реестра акционеров - 21 июня. В общей сложности на выплату дивидендов может быть направлено 4,47 млрд рублей, сообщила компания.

По итогам 2020 года "Селигдар" в общей сложности также выплатил 4,47 млрд рублей: 2,25 рубля на "преф" и 2,55 рубля на обыкновенную акцию за 9 месяцев и 2,25 рубля на "преф" и 1,95 рубля на обыкновенную акцию - финальные. В 2021 году промежуточных дивидендов не было, компания была в процессе конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 8,02 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 790,17 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").