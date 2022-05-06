Ближайший ориентир снижения индекса S&P500 - уровень 3800п - "Солид Брокер"

Ближайшим ориентиром снижения индекса S&P500 выступает уровень 3800 пунктов, сообщается в комментарии "Солид Брокер".

"Рынок США обвалился в четверг на максимальное значение за год. Индекс S&P 500 рухнул на 3,56%, а NASDAQ Composite упал сильнее всех - на 4,99%. С максимумов середины ноября 2021г индикатор обвалился на 23%, выйдя на "медвежью" территорию. Как мы видим, рынок не очень сильно верит ФРС. Краткосрочный рост после заседания был не более чем закрытием "шортов" в ожидании более жесткого подъема ставки", - отмечают аналитики.

По их мнению, глобально для экономики США наступают не лучшие времена. ФРС, по сути, загнана в угол: либо нужно сильнее поднимать ставку и сокращать баланс, борясь тем самым с инфляцией на стороне спроса, либо не поднимать столь агрессивно, но получить ещё большую инфляцию. И тот, и другой вариант, на взгляд экспертов "Солид Брокер", приводит к падению реальных располагаемых доходов граждан.

"Поэтому мы ожидаем, что снижение американского рынка может быть продолжено. Ближайший ориентир - уровень 3800 пунктов по индексу S&P500. Помимо общей макросреды на американские индексы влияет падение прибыли на акцию по многим компаниям-тяжеловесам индекса, например, по Amazon или Netflix. Поэтому пока, на наш взгляд, можно удерживать только защитные дивидендные акции, и большую часть портфеля иметь в кэше по глобальным рынкам", - прогнозируют в "Солид Брокер".

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