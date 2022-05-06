Вероятен новый виток роста цен на энергоресурсы - Райффайзенбанк

Вероятен новый виток роста цен на энергоресурсы в период перестройки цепочек поставок, который будет сопровождаться перебоями в объемах экспорта из России как нефти, так и газа, отмечается в материале Райффайзенбанка.

Аналитик банка Андрей Полищук полагает, что ЕС введет эмбарго на российскую нефть (полное или частичное), но компаниям будет предоставлен переходный период на полгода-год. Это также позволит российским экспортерам перестроить свои поставки в другие страны. Тем не менее, экспорт нефти и нефтепродуктов из России может упасть на 20-30% от уровней начала года, допускает эксперт.

Полищук отмечает, что в то же время на газовом рынке появляются новости о все большем количестве стран, желающих отказаться от оплаты российского газа рублями. Так, по данным СМИ, Австрия, которая на 90% зависит от поставок из РФ, заявила, что не намерена проводить оплату в рублях. Аналитик не исключает, что многие страны смогут отказаться от российского газа на летний период, отложив заполнение газовых хранилищ и увеличив закупки из других стран, в том числе в виде СПГ. Но ближе к зимнему периоду закупки основными клиентами вновь возобновятся.

"Тем не менее, стоит ожидать сокращения экспорта российского газа, - считает стратег банка. - Так, за январь-апрель 2022г экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье уже упал на 27% г./г. до 50 млрд куб. м. Но это не означает падения доходов компании. Мы полагаем, что средняя цена экспорта в дальнее зарубежье может вырасти в два раза и превысить 600 долл./тыс. куб. м, а EBITDA "Газпрома" может даже увеличиться на 10-15% по итогам 2022г. Вероятно, нас ждет очередной виток роста цен на энергоресурсы в период перестройки цепочек поставок, который будет сопровождаться перебоями в объемах экспорта из России как нефти, так и газа".

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