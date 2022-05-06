Рубль закончит торги пятницы, скорее всего, около 66-67 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB в сложившихся условиях закончит торги текущей недели, скорее всего, около уровней 66-67 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Динамика рубля на предстоящей короткой рабочей неделе будет во многом зависеть от действий Банка России, который после праздников может объявить о дальнейшем смягчении валютного контроля, отмечают эксперты.

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