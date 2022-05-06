Вероятен рост котировок нефти до $115/барр. в начале следующей недели - "Фридом Финанс"

Вероятен рост котировок нефти до $115 за баррель Brent в начале следующей недели, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Нефтегазовый сектор не отреагировал на санкции. ЕС готовится ограничить (вплоть до полного запрета) импорт нефти из России. На долю российского сырья в этом регионе приходится около 45%, преимущественно снабжаются страны Восточной, Центральной и Южной Европы. Сокращение поставок приведет к повышению цен на фоне дефицита черного золота. В настоящее время планы ЕС выглядят нереалистичными в среднесрочной перспективе. Члены ОПЕК приняли решение увеличить добычу на 430 тыс. баррелей в сутки. Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику. Мы ожидаем, что бумаги нефтегазового сектора будут следовать за ценами на сырье. Техническая картина складывается в пользу подъема котировок Brent до $115 за бочку в начале следующей недели", - отмечает аналитик.

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