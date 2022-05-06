Драйверов для роста цены акций Virgin Galactic пока нет - BCS Express

Драйверов для роста котировок акций Virgin Galactic пока нет, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Virgin Galactic опубликовала смешанные финансовые результаты за I квартал 2022 года, отмечает аналитик: выручка оказалась выше консенсус-прогноза, а прибыль - ниже; компания рапортует о получении выручки четвертый квартал подряд; коммерческая программа вновь перенесена.

"Общий нисходящий тренд в котировках акций Virgin Galactic сохраняется. В середине марта цены обновили исторический минимум и сейчас находятся рядом с ним (под скользящими средними на дневном графике). С технической стороны снижение может продолжиться, пространство для этого показывает индикатор RSI. Драйверов для подъема пока нет, акции остаются спекулятивным инструментом", - указывает Гаврилов в комментарии.

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