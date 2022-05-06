BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы цены акций ЛУКОЙЛа

Аналитики BCS Express позитивно оценивают средне- и долгосрочные перспективы цены акций "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции "ЛУКОЙЛа" в четверг выглядели лучше рынка. Падение предыдущих недель еще не в полной мере было отыграно, что поддерживает интерес спекулянтов к акциям. Локальные максимумы на этой неделе не повышаются, что говорит об осторожности рынка в отношении покупок по более высоким ценам. Этот фактор, возможно, связан с приближением длинных выходных и на следующей неделе может быть исчерпан. Сигналом о том, что котировки готовы идти выше, может быть подъем выше зеркального уровня 4820 руб.", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Среднесрочный взгляд аналитиков на акцию по текущим ценам позитивный. Высокие цены на нефть делают бумаги "ЛУКОЙЛа" привлекательным инструментом для вложения средств. Это может поддерживать покупки и способствовать восстановлению капитализации. В случае фиксации над 5000 руб. следующей целью может выступить зона 5900-6000 руб., полагают в BCS Express.

"Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный, - указывают эксперты. - Высокие рублевые цены на нефть позволяют рассчитывать на рост капитализации. Первой целью будет возвращение в диапазон 6300-7000 руб., где котировки находились несколько месяцев до приостановки торгов".

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