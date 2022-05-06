Рубль не продемонстрировал яркой динамики на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 мая. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в обеих валютных парах на фоне противоречивых внешних факторов; участники рынка находятся также в ожидании возможных заявлений ЦБ РФ о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление нацвалюты, отмечавшееся в последнее время.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,67-67,08 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,7975 руб./$1 (-20,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 70,12 руб./EUR1 (-3 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 12,5 коп. к уровню закрытия 5 мая, до 68,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 55,97 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,38 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует в начале торгов 6 мая ярко выраженной динамики к доллару и евро, так как участники рынка решили взять паузу после заметного укрепления нацвалюты в последние дни (доллар и евро на этой неделе опустились до минимальных значений более чем за два года - с февраля 2020 года). На рынке выросли ожидания возможных заявлений Банка России о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление рубля, которое в перспективе негативно скажется на доходах как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом.

Вместе с тем ожидать заметного ослабления нацвалюты тоже не стоит, так как на внутреннем валютном рынке сохраняется валютный навес со стороны экспортеров в условиях низкого спроса на валюту из-за заметного сокращения импорта и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов. Кроме того, поддержку рублю оказывают растущие мировые цены на нефть и газ.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с нехваткой предложения. Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с.

Европейские страны тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС в рамках готовящегося шестого пакета санкций. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. Как ожидается, Минэнерго США начнет принимать заявки от продавцов нефти уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу составила $111,68 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,7%, до $110,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $109,02 за баррель, что на 0,7% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,4%, до $108,26 за баррель.

В то же время американские фондовые индексы завершили четверг снижением на 3-5%, что стало самым существенным падением более чем за год, на фоне переосмысления участниками торгов итогов майского заседания Федеральной резервной системы. При этом днем ранее индексы продемонстрировали максимальный подъем с 2020 года. Таких значительных разнонаправленных колебаний две сессии подряд рынок акций не видел с первых дней пандемии COVID-19.

В среду на Уолл-стрит царила эйфория после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что руководители Федрезерва "активно не рассматривают" возможность повышения процентных ставок сразу на 0,75 процентного пункта. Поскольку инфляция достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов, многие аналитики и экономисты ожидали от ЦБ такого решения, и перспектива более медленного повышения ставок вызвала яростный всплеск покупок во второй половине сессии в среду. Однако оптимизм, стоявший за этим ралли, улетучился в четверг. Распродажи пошли по всем секторам, наиболее интенсивно продавались акции технологических компаний.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу вслед за обвалом на Уолл-стрит накануне. Инвесторы оценивают вероятность того, что Федрезерв сумеет замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, при этом не вызывав рецессии в экономике США. Дополнительное давление на настроения рынков оказывают события на Украине и глобальные проблемы в цепочках поставок.