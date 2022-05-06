Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 66-68 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, останется в диапазоне 66-68 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что в пятницу курс доллара может удержаться в диапазоне 66-68 руб./$1 ввиду отсутствия значимых стимулов к развитию яркой динамики. Отметим, что по локальным техническим индикаторам валютная пара доллар/рубль, второй день подряд находится в зоне перепроданности, что может оказать ей поддержку в течение торгов", - пишет эксперт в комментарии банка.

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