Инвестирование до 10% портфеля в золото - разумный подход к управлению капиталом - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвестирование до 10% портфеля в золото является разумным подходом к управлению капиталом, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы отмечают, что в условиях всё более выраженных рисков стагфляции продолжают акцентировать внимание на золоте как необходимой составляющей диверсифицированного инвестиционного портфеля. По их мнению, инвестирование до 10% портфеля в драгметалл - это разумный подход к управлению капиталом.

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