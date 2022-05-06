Риски обновления годовых минимумов по S&P 500 в ближайшие недели высоки - BCS Express

Риски обновления годовых минимумов по индексу S&P 500 в ближайшие недели расцениваются как высокие, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"На рынке акций США в четверг произошел полный разворот вниз после 3%-ого отскока, спровоцированного итогами заседания ФРС - индекс S&P 500 упал на 3,3%, что отражает сохранение гигантского навеса продавцов. На дневном свечном графике такое "поглощение" выступает крайне негативным сигналом, который лишь подтверждает сохранение общей нисходящей среднесрочной тенденции. Риски обновления годовых минимумов по S&P 500 в ближайшие недели высокие", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

Участники рынка склонны фиксировать позиции в рисковых активах на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и скорого сокращения баланса ФРС (падения ликвидности), указывает Карпунин. "Как бы не успокаивал рынки Джером Пауэлл, многие инвесторы видят рост рисков полноценной рецессии в США. В этой ситуации акции высокотехнологичных компаний не выглядят защитной историей. Так, накануне индекс Nasdaq Composite потерял сразу 5%, обновив минимумы с декабря 2020 года. Он ушел в фазу так называемого "медвежьего" рынка, так как потери с исторических максимумов превысили 20%", - обращает внимание эксперт BCS Express.

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