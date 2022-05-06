Доходности ОФЗ могут подрасти на 5-10 б.п. в пятницу - ПСБ

Доходности ОФЗ могут подрасти на 5-10 б.п. на торгах в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Кривая доходности ОФЗ в четверг сместилась вверх в среднем на 10 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,3%. Объем сделок с ОФЗ вырос по сравнению со средой, но все еще почти в два раза ниже среднедневных оборотов в апреле. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в рублевых гособлигациях после существенного ценового роста в апреле. Котировки ОФЗ уже учитывают ожидания снижения ключевой ставки до 9-11% в следующем году. При этом ключевая ставка сейчас находится на 360 б.п. ниже уровня инфляции, что в ближайшие несколько месяцев может сдержать смягчение денежно-кредитной политики. Дальнейшее снижение ставки ЦБР будет скорее перспективой сентября - декабря этого года", - отмечает эксперт банка.

Таким образом основной драйвер роста цен ОФЗ локально исчерпал свою силу, считает Монастыршин. Аналитик не исключает, что снижение склонности к риску на глобальных рынках и стремление российских игроков продолжить фиксацию прибыли в ОФЗ приведут к росту доходности рублевых гособлигаций еще на 5-10 б.п.

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