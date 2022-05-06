Вероятна консолидация рубля около 67 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Вероятна консолидация курса рубля к доллару США около уровня 67 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

"Рубль на открытии торгов в четверг приблизился к 65 руб./$1, а к вечеру ослаб до 67 руб./$1. Вероятно, вблизи этих уровней находится краткосрочный равновесный диапазон для рубля, и в пятницу российская валюта удержится около 67 руб./$1, - отмечают эксперты в комментарии. - Однако после майских праздников экспортеры начнут увеличивать предложение иностранной валюты, и, как ожидаем, к концу мая рубль сможет укрепиться до 60 руб./$1".

Наиболее значимым фактором для рынка нефти по-прежнему является продолжающееся обсуждение в ЕС вопроса об эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. По мнению аналитиков инвестбанка, в течение дня цена нефти марки Brent может протестировать уровень $113 за баррель.

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