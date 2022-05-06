Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили четверг снижением на 3-5%, что стало самым существенным падением более чем за год, на фоне переосмысления участниками торгов итогов майского заседания Федеральной резервной системы. При этом днем ранее индексы продемонстрировали максимальный подъем с 2020 года. Таких значительных разнонаправленных колебаний две сессии подряд рынок акций не видел с первых дней пандемии COVID-19.

В среду на Уолл-стрит царила эйфория после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что руководители Федрезерва "активно не рассматривают" возможность повышения процентных ставок сразу на 0,75 процентного пункта. Поскольку инфляция достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов, многие аналитики и экономисты ожидали от ЦБ такого решения, и перспектива более медленного повышения ставок вызвала яростный всплеск покупок во второй половине сессии в среду. Однако оптимизм, стоявший за этим ралли, улетучился в четверг. Распродажи пошли по всем секторам, наиболее интенсивно продавались акции технологических компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 19 тыс. - до 200 тыс. человек, сообщило в четверг Минтруда США. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок всего на 2 тыс.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу вслед за обвалом на Уолл-стрит накануне. Инвесторы оценивают вероятность того, что Федрезерв сумеет замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, при этом не вызвав рецессии в экономике США. Дополнительное давление на настроения рынков оказывают события на Украине и глобальные проблемы в цепочках поставок.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 1,75%, гонконгский Hang Seng упал на 3,72%. ЦБ Гонконга накануне повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,25% годовых, на фоне опасений дальнейшего падения курса нацвалюты из-за оттока капитала. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК потерял 1,16%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:30 МСК снизился на 2,25%. И лишь японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,68%. Японская биржа возобновила работу после трехдневных выходных.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с нехваткой предложения. Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с.

Европейские страны тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС в рамках готовящегося шестого пакета санкций. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. Как ожидается, Минэнерго США начнет принимать заявки от продавцов нефти уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в пятницу составила $111,86 за баррель, что на 0,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,7%, до $110,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $109,17 за баррель, что на 0,84% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,4%, до $108,26 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 3 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,513 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая снизился на 0,2% по отношению к среде и составил 103,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,18%, опустившись до 743,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (-4,3%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,03%) и "РЖД-001Р-21R" (-0,94%), а в лидерах роста - облигации "ПИК-Корпорация-001P-04" (+0,44%), "Роснефть-002Р-04" (+0,36%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-01 на 3,454 млн рублей, а также дефолт при выплате 4-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Также эмитент объявляет о наступлении после дефолта у владельцев облигаций обеих вышеуказанных серий права требовать по ним досрочного погашения. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) допустило технический дефолт при выплате 20-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания разместила 4-летний выпуск на 300 млн рублей в сентябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 13% годовых. Начиная с сентября 2023 года по выпуску начнется амортизационная система погашения. На текущий момент по всем выпускам облигаций компании уже зарегистрированы неисполнения обязательств. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах.

Владельцы облигаций АО "Роснано" серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций. Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения - нарушение "Роснано" двух ковенант, а именно "снижение показателя "средний коэффициент ликвидности" ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов подряд (2019, 2020, 2021 финансовые годы)", а кроме того "стоимость чистых активов эмитента стала меньше его уставного капитала по окончании двух завершенных отчетных периодов подряд (2020 и 2021 финансовые годы)". Датой возникновения основания к "досрочке" является дата составления и опубликования годовой отчетности эмитента в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, - 04 мая 2022 года. Досрочное погашение производится по номинальной стоимости. Требования о погашении могут быть предъявлены в течение 335 дней, начиная с 5 мая. Выпуск облигаций серии БО-П01 сроком обращения 5 лет и объемом 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 года со ставкой квартального купона 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Ставка текущего купона - 22,5% годовых. Годом ранее, в апреле 2021 года, Роснано уже нарушало ковенанты по данному выпуску, что послужило поводом к возможности досрочного погашения, однако компания так и не раскрыла количество принесенных владельцами облигаций бумаг.