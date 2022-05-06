Вероятно преобладание продаж на рынке акций РФ в пятницу - ПСБ

Вероятно преобладание продаж на российском рынке акций в пятницу из-за ухудшения внешнего фона, закрытия позиций перед длинными выходными, а также рисков введения шестого пакета санкций ЕС, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Актуальным для индекса Мосбиржи, по мнению эксперта, будет диапазон 2350-2400 пунктов.

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