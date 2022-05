Падение индексов США в четверг было максимальным более чем за год

Американские фондовые индексы завершили четверг снижением. Фондовые индексы крупнейших государств АТР снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили четверг снижением на 3-5%, что стало самым существенным падением более чем за год, на фоне переосмысления участниками торгов итогов майского заседания Федеральной резервной системы.

При этом днем ранее индексы продемонстрировали максимальный подъем с 2020 года. Таких значительных разнонаправленных колебаний две сессии подряд рынок акций не видел с первых дней пандемии COVID-19, отмечает The Wall Street Journal.

В среду на Уолл-стрит царила эйфория после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что руководители Федрезерва "активно не рассматривают" возможность повышения процентных ставок сразу на 0,75 процентного пункта. Поскольку инфляция достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов, многие аналитики и экономисты ожидали от ЦБ такого решения, и перспектива более медленного повышения ставок вызвала яростный всплеск покупок во второй половине сессии в среду.

Однако оптимизм, стоявший за этим ралли, улетучился в четверг. Распродажи пошли по всем секторам, наиболее интенсивно продавались акции технологических компаний. В частности, стоимость Tesla (SPB: TSLA) упала на 8,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 7,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 4,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 4,8%.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay (SPB: EBAY) зафиксировал чистый убыток в первом квартале из-за переоценки портфеля инвестиций. Цена акций компании упала на 11,7% по итогам торгов.

Fastly Inc. (SPB: FSLY), которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, в январе-марте увеличила чистый убыток на 27%, хотя выручка оказалась рекордной в истории компании. Котировки рухнули на 18,1%.

Онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. (SPB: ETSY) сократила чистую прибыль в первом квартале на 40% в годовом выражении, хотя и увеличила выручку. При этом прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. В результате бумаги компании подешевели на 16,8%.

Цена акций магазинов товаров для дома Wayfair Inc. (SPB: W) упала почти на 26% на новости о том, что компания получила квартальный убыток больше ожиданий.

Shopify Inc., оператор платформы для создания интернет-магазинов, зафиксировал чистый убыток в первом квартале, показатели скорректированной прибыли и выручки были хуже прогнозов. Бумаги компании подешевели на 14,9%.

Между тем стоимость Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) увеличилась на 1,5%. Сланцевый производитель вышел на прибыльный уровень в минувшем квартале благодаря росту цен на энергоресурсы.

Интернет-сервис для путешественников TripAdvisor Inc. (SPB: TRIP) в январе-марте сократил чистый убыток на 57,5% и увеличил выручку более чем вдвое, причем она превзошла ожидания. Котировки бумаг компании подскочили на 5,1%.

Акции EPAM Systems Inc. (SPB: EPAM) взлетели на 10,7% и стали лидером подъема среди компонентов индекса S&P 500. Выручка разработчика программного обеспечения в первом квартале выросла на 50,1%, операционная прибыль - на 20,5%.

Производительность труда в США в первом квартале сократилась на 7,5%, свидетельствуют опубликованные в четверг предварительные данные министерства труда. Падение показателя стало рекордным с третьего квартала 1947 года.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте подскочила на 11,6%.

Эксперты в среднем ожидали падения первого показателя на 5,4% и роста второго на 9,9%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 19 тыс. - до 200 тыс. человек, сообщается в отчете Минтруда. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок всего на 2 тыс.

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 1063,09 пункта (3,12%) и составил 32997,97 пункта. Котировки акций всех тридцати компаний, акции которых входят в расчет индекса, снизились. Лидерами снижения стали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 7,1%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 5,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 5,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день упало на 153,3 пункта (3,56%) - до 4146,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии рухнул на 647,16 пункта (4,99%) - до 12317,69 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу вслед за обвалом на Уолл-стрит накануне.

Американские индексы завершили торги четверга падением на 3-5%, рекордным более чем за год, на фоне переосмысления участниками торгов результатов майского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года.

Инвесторы оценивают вероятность того, что Федрезерв сумеет замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, при этом не вызывав рецессии в экономике США.

"Очевидно, инвесторы испытывают сомнения в так называемом "голубином подъеме" ставки Федрезерва, - отметил аналитик ING Роб Карнелл. - Есть вероятность, что ставки будут повышаться быстро и существенно, однако инфляция в обозримом будущем не снизится".

Дополнительное давление на настроения рынков оказывают события на Украине и глобальные проблемы в цепочках поставок.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 1,75%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 3,72%.

ЦБ Гонконга накануне повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,25%, на фоне опасений дальнейшего падения курса нацвалюты из-за оттока капитала, пишет Trading Economics.

В пятницу стало известно, что розничные продажи в Гонконге в марте упали на 16,8%. Снижение показателя фиксируется второй месяц подряд.

Акции Alibaba (SPB: BABA) Holdings дешевеют на 6,7%, интернет-компаний Tencent и Meituan - на 4,5% и 4,4% соответственно.

На биржах материкового Китая резкое падение демонстрируют бумаги Hangzhou Hikvision (-9,8%), East Money (-4%), CNOOC Ltd (-2,2%) и Kweichow Moutai (-2,9%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличился на 0,57%. Японская биржа возобновила работу после трехдневных выходных.

Акции японских технологических компаний снижаются вслед за их американскими конкурентами. Акции Lasertec дешевеют на 5,4%, SoftBank Group - на 2,2%, Rakuten Group - на 4,9%. Также в минусе торгуются бумаги компаний потребительского сектора и сектора здравоохранения.

Между тем японские "голубые фишки" преимущественно растут на новостях, что власти страны намерены ослабить меры контроля за перемещением лиц, введенные на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом. Существенный рост демонстрируют бумаги Toyota Motor (1,9%), Mitsui OSK (1,1%), Tokyo Electric (8,6%), Mitsui & Co (5,8%), Komatsu (8,3%) и Inpex Corp (4,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК понизился на 1,16%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:30 МСК упал на 2,25%.

В минусе торгуются акции австралийских технологических компаний, включая бумаги Xero Ltd (-5,6%), Block Inc (-2,4%) и Seek Ltd (-5,2%).

Горнодобывающий сектор также находится в красной зоне из-за снижения цен на сырье. Бумаги ведущих добывающих компаний BHP Group и Rio Tinto дешевеют на 2,1% и 2,3% соответственно, котировки нефтегазовых гигантов Woodside Petroleum и Santos Ltd падают на 1,7% и 1,6%.

Цена акций Macquarie Group рухнула на 7,7% после того, как финансовый конгломерат отчитался о росте прибыли на 56% в минувшем фингоду, но предупредил о снижении показателей подразделения, занимающегося сырьевым трейдингом, в текущем отчетном периоде.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с нехваткой предложения.

Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $111,3 за баррель, что на $0,4 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,76 (0,7%), до $110,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,6 за баррель, что на $0,34 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $0,45 (0,4%), до $108,26 за баррель.

Европейские страны тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС в рамках готовящегося шестого пакета санкций.

"Рынок еще не полностью заложил в текущие цены вероятное эмбарго на поставки нефти из РФ, голосование по этому пакету в ЕС еще предстоит, - отмечает аналитик City Index Фиона Чинкотта, слова которой приводит агентство Bloomberg. - Этот фактор будет сдерживать любые попытки снижения цен на нефть".

Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. Как ожидается, Минэнерго США начнет принимать заявки от продавцов нефти уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.