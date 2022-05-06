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06 мая 2022 года 09:37
Явных стимулов для сильного движения индекса Мосбиржи пока нет - "Алго Капитал"
Явных стимулов для сильного направленного движения индекса Мосбиржи пока нет, торги пятницы начнутся в диапазоне 2370-2440 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании 2Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2370-2440 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2470 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи способен продолжить наметившуюся в четверг вечером консолидацию. Явные стимулы для его сильного движения пока отсутствуют", - указывает эксперт. Манжос при этом обращает внимание, что под закрытие пятничных торгов не исключены активные распродажи в акциях российских компаний. "Это может быть связано с предстоящим длительными перерывом в торгах. Свою негативную роль способны сыграть и ожидания объявления очередного пакета санкций против РФ со стороны ЕС в начале следующей недели", - отмечает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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