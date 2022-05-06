Сохранение или прекращение зарубежного листинга энергетическими компаниями РФ нейтрально для цены их бумаг - "Открытие Инвестиции"

Сохранение или прекращение зарубежного листинга российскими компаниями энергетического сектора нейтрально для котировок бумаг этих эмитентов, считает главный аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин.

"Мы рассматриваем сохранение/прекращение листинга как нейтральный момент для компаний. Он не приведет к существенному увеличению продаж акций на рынке. Во-первых, на данный момент в РФ действует запрет на продажу акций нерезидентами. Во-вторых, размер программ расписок у компании, как правило, невелик (так, например, у "Интер РАО" это 0,014% уставного капитала, у "Мосэнерго" - 1,048%), - отмечает эксперт в комментарии. - Мы полагаем, что большее влияние на котировки бумаг компаний будет оказывать эффект военной операции на динамику производственных показателей компании и настроения инвесторов. Пока просадки энергопотребления не наблюдается - энергопотребление в РФ в апреле увеличилось на 2,3%. Также важным моментом для бумаг компаний будут дивидендные выплаты и возможные выкупы с рынка. Но в целом мы рассматриваем сектор как защитный - зависимость от курса доллара минимальна, спрос на электроэнергию неэластичен, а финансовое положение компаний устойчиво".

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