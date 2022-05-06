Нефтяные цены могут продолжить рост в ближайшее время - BCS Express

Цены на нефть марки Brent с технической точки зрения могут продолжить рост в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Ключевые факторы, влияющие на нефтяные цены, остаются актуальными и частично компенсируют друг друга, констатирует аналитик инвестиционной компании. С одной стороны, указывает он, повышательное давление продолжают оказывать риски на стороне предложения, главным образом связанные с ограничениями на поставки российской нефти и дефицитом свободных производственных мощностей ОПЕК. С другой стороны, отмечает Галактионов, высокие цены уже начинают оказывать разрушительное влияние на спрос, в то время как потребление топлива в Китае пострадало из-за карантина в Шанхае.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на дневном графике пробили верхнюю границу большого двухмесячного треугольника и два дня подряд закрывают торги на занятых рубежах. С технической стороны этот сигнал дает все основания ожидать продолжения роста. Ближайшей целью выступает зона $115-116 за баррель, преодоление которой откроет пространство для движения к $123-124", - прогнозирует эксперт BCS Express.

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