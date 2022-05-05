Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и результаты "Московской биржи":

- Операционные результаты "Московской биржи" за апрель;

- Индекс деловой активности в секторе услуг Китая за апрель;

- Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

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