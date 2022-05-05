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05 мая 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти благодаря ряду позитивных факторов

Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря как решению ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (до 14% годовых) на заседании 29 апреля на фоне замедления инфляции, так позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы взлетели в среду примерно на 3%, что стало лучшим дневным приростом с 2020 года. Федеральная резервная система повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых. В марте Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания выразил уверенность, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок. Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва. Между тем, по его словам, увеличение сразу на 75 базисных пунктов активно не обсуждается. Это стало сюрпризом для рынка. Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, вероятность такого шага на следующем заседании в июне оценивалась примерно в 95%. Также Пауэлл отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

Кроме того, руководители американского центробанка объявили о намерении начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств госструктур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня. Это обусловлено тем, что активы на балансе ФРС достигли астрономической суммы в $9 трлн.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг, поддерживаемые ослаблением ожиданий более резкого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. Биржи Японии и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День детей). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Увеличение ставки поддержали все десять голосующих членов FOMC. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК поднялся на 0,9%. Гонконгский индекс Hang Seng к этому времени вырос на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:16 МСК вырос на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг после 5%-ного скачка накануне на фоне планов введения Евросоюзом эмбарго на импорт топлива из России. Как заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти странами ЕС. Агентство Bloomberg также сообщило, что европейские страны могут запретить своим компаниям оказывать России услуги при транспортировке ее нефти, в том числе услуги страхования.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в четверг составила $111,06 за баррель, что на 0,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,9%, до $110,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $108,48 за баррель, что на 0,62% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 5,3%, до $107,81 за баррель.

В центре внимания нефтяных трейдеров в четверг будет заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о небольшом наращивании добычи. Эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали придерживаться плана альянса по увеличению в июне квоты добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. В 14:00 мск в четверг состоится министерский комитет ОПЕК+, который рассмотрит отчет техкомитета, и даст рекомендации для полноформатной встречи министров ОПЕК+. Она намечена на 14:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 1,289 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 881,5 млн рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 мая упал на 0,51% по отношению к пятнице и составил 103,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за пять дней (30 апреля - 4 мая) 0,4%, опустившись до 744,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (-2,15%), "Газпромбанк БО-17" (-1,4%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-1%), а в лидерах роста - облигации "Сбербанк-002Р-01" (+0,03%) и "БКЕ-001Р-03" (+0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 11 мая начнет техническое размещение на бирже 3-летних облигаций серии 001Р-19 объемом 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что техразмещение состоится не позднее 13 мая. МТС 22 апреля за час без премаркетинга провела сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-19. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых. Кроме того, 26 апреля компания провела сбор заявок на выпуск бондов серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,28% годовых. Спрос составил около 20 млрд рублей.

ООО "Экспомобилити" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 16% годовых. Ставка 2-го купона составит 15% годовых, 3-4-го купонов - 14% годовых. По займу предусмотрена годовая оферта. Компания начала размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей 4 мая. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты Экспобанка, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) выкупило в рамках оферты 497 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,49% выпуска. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные. Ставки 37-48-го купонов облигаций были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 49-го купона - 25% годовых.

Владельцы облигаций ООО "РЕСО-лизинг" серии БО-05 на собрании не приняли решение об одобрении внесения изменений в решение о выпуске. Собрание прошло 28 апреля в форме заочного голосования. В повестку дня был вынесен единственный вопрос - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг серии БО-05, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". Суть изменений эмитент пока не раскрывает. Ранее, 12 апреля, совет директоров эмитента утвердил изменения в решение о выпуске и проспект бумаг. "РЕСО-лизинг" разместил десятилетний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей в октябре 2016 года по ставке 12,6% годовых. Ставка текущего, 12-го, купона - 8,2% годовых. В декабре 2021 года эмитент почти в полном объеме (на 2,995 млрд рублей) выкупил выпуск по оферте по согласованию с владельцами. Следующая оферта по займу предстоит 8 октября 2024 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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