Вероятен рост котировок нефти на торгах в четверг - BCS Express

Вероятно продолжение роста котировок нефти марки Brent на торгах в четверг, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду подскочили на фоне представленного плана по отказу от российской нефти в ЕС и более мягкой, чем ожидалось, риторики ФРС США. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили большой треугольник на дневном графике и закрепились над наклонным сопротивлением, что дает повод ожидать дальнейшего движения. Ближайшая вероятная цель - $115-116 за баррель. В дальнейшем возможно продолжение роста котировок, поскольку дефицит поставок может нарастать", - пишет аналитик в комментарии.

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