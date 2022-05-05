"Финам" рекомендует держать акции HCA Healthcare с прогнозной ценой $231,9

"Финам" рекомендует держать акции HCA Healthcare с прогнозной стоимостью $231,9 за штуку на май 2023 года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Один из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare в условиях пандемии коронавируса показал хорошую динамику финансовых результатов и обеспечил жизненно важным лечением тысячи американцев. По мере снижения темпов госпитализации пациентов с COVID-19 привлекательность вложений в больничных операторов уменьшается, но акции HCA Healthcare достойны оставаться в портфелях как консервативное долгосрочное вложение - "защитные" активы в нынешних геополитических реалиях стали важной составляющей инвестиционных портфелей", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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