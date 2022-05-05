Возможен рост индекса Мосбиржи в четверг утром - "Алго Капитал"

Возможен рост индекса Мосбиржи в утренние часы торговой сессии в четверг, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с повышением до 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2375-2410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2300 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2470 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи имеет потенциал для заметного коррекционного прироста при поддержке технических факторов и позитивного внешнего фона. Позднее он способен перейти в состояние консолидации на достигнутых уровнях", - указывает эксперт в комментарии.

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