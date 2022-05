Brent подорожала до $110,86 за баррель

Фондовые индексы США взлетели примерно на 3% в среду - лучший дневной прирост с 2020 года. Рынки акций стран АТР растут на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы взлетели примерно на 3%, что стало лучшим дневным приростом с 2020 года, пишет The Wall Street Journal.

Федеральная резервная система повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых. В марте Федрезерв поднял ставку на 25 б.п.

В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 б.п. не было с 2000 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания выразил уверенность, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок. Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва.

Между тем, по его словам, увеличение сразу на 75 б.п. активно не обсуждается. Это стало сюрпризом для рынка. Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, вероятность такого шага на следующем заседании в июне оценивалась примерно в 95%.

Также Пауэлл отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

Кроме того, руководители американского центробанка объявили о намерении начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств госструктур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня. Это обусловлено тем, что активы на балансе ФРС достигли астрономической суммы в $9 трлн.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в апреле составил всего 247 тыс. - это самый незначительный подъем за последние два года. Средний прогноз аналитиков предполагал более существенное увеличение: на 395 тыс. по результатам опроса Trading Economics и на 390 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

При этом данные за март были пересмотрены до роста на 479 тыс. по сравнению с ранее объявленным повышением на 455 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 394-400 тыс., а безработица опустилась до 3,5% с 3,6% в марте.

Рост цен на нефть вызвал подорожание бумаг представителей нефтяной отрасли, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) соответственно на 4% и 3,1%.

Стоимость Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подскочила на 9,1%. Производитель микрочипов в январе-марте впервые получил квартальную выручку больше $5 млрд, при этом скорректированная прибыль превзошла ожидания.

Котировки акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX), владельца крупнейшей в мире сети кофеен, взлетели на 9,8% в среду, несмотря на не слишком впечатляющие результаты. Во втором квартале 2022 финансового года, который завершился 3 апреля, компания получила скорректированную прибыль, оказавшуюся хуже ожиданий рынка, и выручку на уровне прогноза.

Сервис бронирования жилья Airbnb Inc. существенно сократил чистый убыток в первом квартале и увеличил выручку на 70% в годовом выражении на фоне роста числа бронирований. Бумаги компании подорожали на 7,7%.

Moderna Inc. (SPB: MRNA) получила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков на фоне высоких продаж вакцины от COVID-19. Капитализация биотехнологической компании выросла на 5,8%.

Между тем цена акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) рухнула почти на 30%. Сервис заказа такси сократил чистый убыток в первом квартале и увеличил выручку, однако прогноз компании на текущий период оказался хуже ожиданий аналитиков.

Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 932,27 пункта (2,81%) и достиг 34061,06 пункта. Лидерами повышения стали акции Honeywell International (SPB: HON) Inc., подорожавшие на 4,5%, Caterpillar Inc. (SPB: CAT) и 3M Co. (SPB: MMM) - на 4,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день подскочило на 124,69 пункта (2,99%) - до 4300,17 пункта. При этом все одиннадцать отраслевых подындексов продемонстрировали повышение.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии взлетел на 401,1 пункта (3,19%) - до 12964,86 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, поддерживаемые ослаблением ожиданий более резкого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Биржи Японии и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День детей).

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам майского заседания.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Увеличение ставки поддержали все десять голосующих членов FOMC.

Кроме того, FOMC поднял ставку дисконтирования до 1% с 0,5% годовых, обратного РЕПО - до 1% с 0,3%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам майского заседания заявил, что регулятор уверен в том, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать дальнейшее увеличение процентных ставок.

Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва. Между тем увеличение сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК поднялся на 0,9%. Гонконгский индекс Hang Seng к этому времени вырос на 0,7%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. совместно с IHS Markit, в апреле опустился до 36,3 пункта, максимальными темпами с февраля 2020 года. В марте значение индикатора составляло 42 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. Эксперты связывают падение активности в секторе услуг с новой вспышкой COVID-19 в Китае.

Между тем значение сводного PMI в прошлом месяце в КНР упало до 37,2 пункта с 43,9 пункта в марте. Индикатор стал минимальным с начала пандемии коронавируса, то есть с февраля 2020 года.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге растут котировки акций пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+9,4%), производителя электроники Xiaomi Corp. (+3,5%) и Alibaba Health Information Technology Ltd., оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (+3,4%).

Акции интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. прибавляют по 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:16 МСК вырос на 0,8%.

Профицит торгового баланса Австралии повысился до 9,31 млрд австралийских долларов ($6,74 млрд) в марте по сравнению с пересмотренными 7,42 млрд австралийских долларов месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 8,5 млрд австралийских долларов, согласно Trading Economics.

Объем экспорта вырос на 0,1%, до 49,45 млрд австралийских долларов. Тем временем импорт товаров и услуг сократился на 5%, до 40,14 млрд австралийских долларов.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличивается на 0,4% и 0,9% соответственно.

Тем временем акции банка Commonwealth Bank of Australia растут на 0,7%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после 5%-ного скачка накануне на фоне планов введения Евросоюзом эмбарго на импорт топлива из России.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали придерживаться плана альянса по увеличению в июне квоты добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В 14:00 мск в четверг состоится министерский комитет ОПЕК+, который рассмотрит отчет техкомитета, и даст рекомендации для полноформатной встречи министров ОПЕК+. Она намечена на 14:30 мск.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $110,86 за баррель, что на $0,72 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $5,17 (4,9%), до $110,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,25 за баррель, что на $0,44 (0,41%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $5,4 (5,3%), до $107,81 за баррель.

Как заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти странами ЕС.

Агентство Bloomberg также сообщило, что европейские страны могут запретить своим компаниям оказывать России услуги при транспортировке ее нефти, в том числе услуги страхования.

"Подъем рынка гораздо слабее того, что стоило бы ожидать в связи с возможностью столь серьезного снижения предложения нефти", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. "Санкции вероятно, приведут к сокращению предложения в обозримом будущем при том, что Китай возьмет под контроль нынешнюю вспышку COVID-19 и смягчит ограничения. Это создаст сложную ситуацию на рынке", - приводит слова Хайнса агентство Bloomberg.