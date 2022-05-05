Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет - BCS Express

Поводов для возобновления роста на российском рынке акций пока нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Участники российского фондового рынка пока не находят поводов для возобновления волны роста. Наоборот, рыночный сентимент остается подавленным из-за ужесточения прямого или косвенного санкционного давления. Кроме того, для ориентированного на экспорт рынка негативен фактор чрезмерного укрепления курса рубля, - указывает аналитик инвестиционной компании. - По индексу Мосбиржи пока нейтральный взгляд. Сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключены просадки обратно к 2300 пунктам или даже чуть ниже. В условиях утраты курсового преимущества бумаги экспортеров могут двигаться в единой тенденции с акциями ориентированных на внутренний рынок компаний".

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