Рынок акций РФ в среду упал к 2370п по индексу Мосбиржи из-за новых санкций ЕС к РФ, лидировал в откате TCS

Москва. 4 мая. Рынок акций РФ в среду снизился на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления нового пакета антироссийских санкций ЕС против России, затрагивающих Сбербанк; индекс Мосбиржи упал в район 2370 пунктов во главе с расписками TCS Group (-7,9%), а индекс РТС вырос на фоне резкого укрепления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2373,16 пункта (-2,9%), индекс РТС - 1114,13 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,9%.

Доллар упал к 18:50 мск до 67,15 рубля (-3,81 рубля) - минимума с начала марта 2020 года.

Кроме расписок TCS подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-6,4%), Сбербанка (-4,3% и -4,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,3%), "Московской биржи" (-4,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,7%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7% и -3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

На прошлой неделе компания "Интеррос" Владимира Потанина получила 35,08% TCS Group, выкупив эту долю у семьи Олега Тинькова. Сам бизнесмен Олег Тиньков заявил об отсутствии активов в России и намерении вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию до 5 млрд 424 млн 308 тыс. 73 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., следует из сообщения компании по итогам заседания совета. Акции планируется размещать по открытой подписке, цена размещения составит 34,29 руб. за бумагу (в том числе при осуществлении преимущественного права).

Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в шестой пакет санкций войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. "Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", - заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте.

Еврокомиссия также предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Британия добавила в санкционные списки, связанные с РФ, еще 63 физических и юридических лица, включая ряд российских СМИ и журналистов, говорится в заявлении Даунинг-стрит. Санкции, в частности, вводятся против ВГТРК, информационного агентства "Инфорос", издания South Front, "Фонда стратегической культуры".

Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс в среду объявила о введении запрета на предоставление ряда услуг британских специалистов российским компаниям. Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", информирует официальный интернет-портал правовой информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду об отсутствии динамики на переговорах Москвы и Киева, а заявления о выходе Киева из переговоров с РФ вселяют сомнения в возможности их результативного исхода. Песков также назвал чушью и неправдой сообщения, что 9 мая в России будет объявлена мобилизация, и опроверг сообщения, что РФ в этот день объявит войну Украине.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в среду снизился во главе с бумагами банков, нефтегазового сектора и IT-компаний.

В отношении строительных компаний можно отметить позитивную новость о том, что правительство собирается спонсировать льготную ипотеку под 5% годовых для представителей IT-отрасли. В ближайшие пару лет предполагается выдать до 50 тыс. таких кредитов. Нефть подорожала на заявлениях из Европы о возможном принятии до конца недели плана отказа от российской нефти. Против выступают такие страны, как Венгрия, Словакия и Австрия. Однако в отношении этих стран могут быть сделаны исключения. То есть речь идет о сохранении трубопроводных поставок и отказе от морских каналов.

Очередной отчет ОПЕК перед министерской встречей участников ОПЕК+ рынок нефти проигнорировал. В нефтяном картеле снизили оценку роста спроса в текущем году до 3,67 млн б/с, что на 480 тыс. б/с меньше, чем в предыдущей оценке. Благодаря этому навес предложения ожидается на уровне 1,9 млн б/с, что на 600 тыс. б/с больше, чем в предыдущей оценке.

В целом главным событием дня будет решение ФРС. Однако может сработать правило "покупай слухи - продавай новости". Повышение ставки на 50 базисных пункта станет реальностью, но ФРС может удивить смягчением риторики на фоне ухудшения макроэкономической статистики, полагает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также считает, что факторами снижения рынка в среду выступили новые санкционные инициативы ЕС, отсутствие выраженного прогресса в переговорном процессе по деэскалации конфликта на Украине, а также продолжающееся укрепление рубля, которое давит на акции экспортеров. На позитивной чаше весов - новость о том, что Россия осуществила выплаты в долларах по двум выпускам еврооблигаций.

Повышение ФРС процентных ставок на 0,5 п.п. (до 0,75-1%) в значительной мере уже учтено рынками, более важными для настроений инвесторов будут риторика и прогнозы американского регулятора. В четверг решение по ключевой ставке будет принимать Банк Англии, также пройдет заседание ОПЕК. Как ожидается, альянс сохранит консервативный темп наращивания добычи, учитывая в том числе риски снижения потребления нефти Китаем из-за локдаунов, введенных из-за новых вспышек коронавируса. В целом в четверг ожидается слабоволатильная разнонаправленная динамика торгов на рынке акций РФ, индекс МосБиржи может формироваться в пределах 2325-2475 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что из-за приближающихся очередных майских выходных активность на российском фондовом рынке до конца недели будет снижена.

Индекс МосБиржи после попыток роста в начале торгов быстро перешел к снижению из-за новых санкционных рисков со стороны ЕС. Новые ограничения предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных российских банков. Также будет обсуждаться эмбарго на импорт нефти из России, но сроки ввода новых санкций неизвестны.

Бумаги "НОВАТЭКа" упали после дивидендной отсечки, величина отката немного превысила дивидендую доходность. Акции "ЛУКОЙЛа" проявили относительную устойчивость, несмотря на увеличение рисков запрета поставок российской нефти в Евросоюз. Акции "Магнита" подросли благодаря публикации неплохой финансовой отчётности за 1-й квартал 2022 года. Акции "Акрона" вяло отреагировали на новости о рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Индекс МосБиржи до конца недели будет торговаться в диапазоне 2400-2450 пунктов, полагает Головинов.

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, основным фактором для российских акций продолжают оставаться геополитические риски. При этом снижение рынка в среду состоялось на противоречивом внешнем фоне. Покупкам в акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, а давление на котировки оказывала ситуация на западных площадках, где в преддверии решения ФРС США по ставке возобладали продажи.

Индекс МосБиржи отступил ниже 2400 пунктов. Закрепление ниже данной отметки может создать плацдарм для дальнейшего снижения рынка, ближайшей целью которого будет выступать район 2300-2350 пунктов, полагает Зварич.

Основным фактором поддержки для рубля продолжает оставаться низкий спрос на валюту со стороны импортеров, что вызвано нарушениями в цепочках поставок. При этом даже снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, связанное с прохождением пика налоговых выплат, не смогло спровоцировать восстановление доллара и евро. Сложившаяся ситуация помогает рублю игнорировать геополитический фактор и устанавливать новые локальные максимумы по отношению к доллару и евро, отмечает аналитик.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (биржи материкового Китая и Японии закрыты в связи с праздниками, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%), снижаются Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,5-1,2%) и США (индексы опускаются на 0,2-1,3% во главе с Nasdaq).

По данным ADP, занятость в производственном секторе США в апреле увеличилась на 247 тыс. при прогнозах роста на 382,5 тыс. после мартовского прироста на 455 тыс.

Дефицит баланса внешней торговли США в марте вырос до $109,8 млрд, тогда как ожидалось увеличение до $107 млрд.

Рынки ожидают в среду итогов заседания Федрезерва (21:00 МСК). Практически все экономисты и эксперты предполагают повышение процентных ставок Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, пишет MarketWatch. Если это случится, то такой подъем произойдет впервые с 2000 года. Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на новостях о готовящихся санкциях ЕС против российской нефти, при этом статистика Минэнерго США о запасах была проигнорирована.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $108,61 за баррель (+3,5% и -2,4% во вторник), июньская цена WTI - $106,08 за баррель (+3,6% и -2,4% накануне).

Еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал повышение коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 600 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,4 млн баррелей (до 28,8 млн баррелей), сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 11,9 млн б/с.

Тем временем рынок также обеспокоен продолжающимися локдаунами в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, что может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-15,1% и -8,5% "префы"), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,4%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,8%), акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-4,4%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-4,2%), En+ (MOEX: ENPG) (-4,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,1%).

Совет директоров ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (-1,4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщила компания.

Подорожали бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+14,4% и +9% "префы"), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+7,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+6,4%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+5,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3% и +9,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,95 млрд рублей (из них 8,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,98 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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MOEX$#&: AFKS, AFLT, AKRN, ALRS, BLNG, CHMF, ENPG, GAZP, GMKN, GTRK, HHRU, HYDR, KOGK, KRSB, LKOH, LSNG, MAGN, MGNT, MOEX, MRKC, MRKP, MRKU, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, PMSB, POLY, PSKB, QIWI, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, SVET, TATN, TCSG, VTBR, WTCM, YNDX

SPB$#&: SPBE, TCS