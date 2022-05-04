Цены евробондов РФ умеренно снизились в среду вслед за UST в ожидании итогов заседания ФРС

Москва. 4 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились в среду (после двух дней роста) вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов майского заседания ФРС США.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 42 базисных пункта, до 29,87% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 20,41% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 36 базисных пунктов, до 30,77% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 19,39% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 49 базисных пунктов - до 25,36% от номинала (его доходность опустилась на 39 базисных пунктов, до 21,08% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 153 базисных пункта, до 26,22% от номинала (их доходность выросла на 212 базисных пунктов - до 47,1% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 54 базисных пункта, подешевев до 37,77% от номинала (его доходность выросла на 180 базисных пунктов - до 95,6% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 11 базисных пунктов, составив 33% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 101,51% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после уверенного ценового роста отечественных евробондов, сформировавшегося еще в конце прошлой недели на новостях об исполнении Минфином РФ своих обязательств по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах, ситуация в секторе российских еврооблигаций к середине этой недели ухудшилась под давлением нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, которые, в свою очередь, находятся в ожидании объявления итогов очередного заседания Федрезерва США.

Практически все экономисты и эксперты предполагают повышение процентных ставок американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов. Если это случится, то такой подъем произойдет впервые с 2000 года. Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе. Итоги двухдневного заседания ФРС будут объявлены поздно вечером в среду.

Что касается новой порции санкций, то, как сообщают западные СМИ, постпреды стран ЕС согласовывают шестой пакет санкций против РФ, однако пока не могут прийти к консенсусу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕС "просто обязан" прекратить закупки нефти в России. "Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти", - сказала она. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Фон дер Ляйен отметила, что полный отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Кроме того, в шестой пакет санкций против РФ, подготовленный Евросоюзом, войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. "Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк (MOEX: SBER) - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", - заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте. Более того, Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Вместе с тем власти Венгрии не готовы поддержать шестой пакет санкций ЕС против России в том виде, в котором его предлагают в настоящее время, заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Наше правительство, действуя ответственно, не может согласиться на новый пакет в нынешнем его виде", - цитирует находящегося с визитом в Узбекистане министра агентство ЭФЭ.

Сийярто пояснил, что предлагаемые санкции, предусматривающие, в частности, эмбарго на российскую нефть стали бы сильнейшим ударом по энергетической безопасности Венгрии. Идею, согласно которой Венгрия и Словакия при этом получат полтора года на то, чтобы отказаться от российской нефти, министр считает неразумной, потому что "речь идет о коротком отрезке времени".