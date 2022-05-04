Вероятен переход пары доллар/рубль в торговый диапазон 85-90 руб./$1 во 2П22 - "Открытие Инвестиции"

Вероятен переход пары доллар/рубль в торговый диапазон 85-90 руб./$1 во II полугодии 2022г , считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Инициативы, которые обозначил на прошлой неделе Банк России, выглядят способными удержать курс доллара к рублю выше 70 руб./$1 со следующей недели. Евро при этом может стабилизироваться выше 73 руб./EUR1. Напомним, ЦБ повысил нормативы обязательных резервов в валюте для банков с 2% до 4% и предложил снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров. Также регулятор выступил с инициативой отменить требование продажи валютной выручки в валютах дружественных стран", - отмечает Шульгин.

Соответственно, в течение ближайших трех дней между майскими праздниками мы можем наблюдать динамику, аналогичную пятничному укреплению российской валюты, если, конечно, в самое ближайшее время не будут приняты предложения ЦБ в плане послаблений продаж валютной выручки, которые пока остаются инициативами, полагает эксперт инвесткомпании.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем постепенное восстановление объемов импорта и снижение объемов экспорта как в номинальном, так и в реальном выражении. Дальнейшее снижение ставок будет сокращать склонность к сбережению экономических агентов. Поэтому во второй половине года за счет послабления валютных ограничений мы рассчитываем увидеть "переползание" курса доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1", - прогнозирует Шульгин.

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