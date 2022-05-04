Цена золота сохраняет потенциал роста до $1950/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Цена золота сохраняет потенциал роста до $1950 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе стоимость золота может подрасти, чему будет способствовать в первую очередь сохраняющаяся разница между инфляционными ожиданиями по 5-летним гособлигациям США, а также возможный рост ИПЦ в США во II квартале текущего года. Исходя из этого, золото сохраняет потенциал роста до $1950/унц., полагает Головинов.

"Однако в долгосрочной перспективе мы по-прежнему с опаской смотрим на перспективы динамики золота. Ожидаем, что цены на драгоценные металлы начнут откатываться из-за ужесточения ДКП в США, что приведёт к снижению привлекательности безрисковых активов и к постепенному затуханию инфляции", - отмечает аналитик банка.

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