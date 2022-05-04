Наиболее вероятно понижение ставки ЦБ РФ до 10% к концу года - Райффайзенбанк

Наиболее вероятно понижение ключевой ставки ЦБ РФ до 10% к концу года, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Эксперт полагает, что высокая ключевая ставка уже выполнила все антишоковые задачи: риски финансовой стабильности снизились, инфляция стабилизируется, а укрепление рубля и снижение потребительской активности играют в пользу дезинфляции в будущем.

"Судя по всему, произошедшее в конце февраля экстренное повышение ставки было произведено с большим "запасом" - регулятор принял это решение с целью максимально подавить негативные моменты в экономике, - отмечает Мурашов. - Скорее всего, ЦБ настроен снижать ключевую ставку и дальше, однако, на наш взгляд, степень смягчения во многом зависит от последствий возможного дефицита по ряду товарных позиций (может быть вторая волна роста цен, если ее не сгладит слабеющий спрос) и хода импортозамещения. Эти факторы отмечает и регулятор".

Таким образом, дальнейшая траектория ключевой ставки в целом выглядит, по мнению эксперта банка, скорее нейтрально-позитивной.

"Регулятор в своем консервативном сценарии допускает и приостановку дальнейшего смягчения политики (14% на конец года в целом входит в прогнозный диапазон, также в пользу этого указывает и отсутствие в пресс-релизе явных указаний на снижение ставки на ближайших заседаниях, а также то, что Э. Набиуллина оценила такой вариант как возможный). При этом мы полагаем, что наиболее вероятно все же дальнейшее снижение ключевой ставки, вплоть до 10% к концу года - слабый спрос и крепкий курс пока компенсируют в значительной степени проинфляционные факторы, тогда как смягчение политики даст определенный стимул для снижения длинных ставок в среднесрочной перспективе, что частично поможет восстановлению экономики", - прогнозирует аналитик Райффайзенбанка .

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