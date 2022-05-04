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Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Colgate-Palmolive на уровне $84
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04 мая 2022 года 18:23
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Colgate-Palmolive на уровне $84
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Colgate-Palmolive Co. на уровне $84 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. Colgate-Palmolive отчитался за первый квартал снижением доходов и валовой прибыли из-за продолжающихся высоких затрат на сырье и логистику, отмечают аналитики. Прибыль компании на акцию сократилась с прошлогодних $0,80 до $0,66, продажи выросли с $4,34 млрд годом ранее до $4,4 млрд. "Поддержание роста продаж в товарном объеме будет сложной задачей для Colgate-Palmolive, особенно на развивающихся рынках, поскольку для поддержания маржинальности она вынуждена повышать цены. Дальнейшее повышение цен, в особенности на развивающихся рынках, увеличит эластичность спроса по цене значительнее, чем ранее ожидалось. Чтобы сохранить позитивную динамику продаж, Colgate необходимо либо отказаться от повышения отпускных цен, либо увеличивать расходы на маркетинг. Но и в том, и в другом случае валовая маржа окажется под давлением. Мы не видим серьезных драйверов ни для дальнейшего роста, ни для снижения капитализации компании, поэтому оставляем нашу целевую цену по акции Colgate-Palmolive без изменений на отметке $84", - пишут эксперты "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-COLGATE/PALMOLIVE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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