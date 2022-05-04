Акции Chevron могут торговаться "лучше рынка" в ближайшие дни - Инвестбанк Синара

Акции Chevron Corp. могут торговаться "лучше рынка" в ближайшие дни, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Опубликовав сильные результаты за первый квартал 2022 года, компания также объявила о повышении прогноза по объему программы выкупа собственных акций до $10 млрд (ранее озвучивался диапазон от $5 до $10 млрд). Мы оцениваем положительно новости по Chevron, чьи акции в ближайшие торговые сессии могут выглядеть "лучше рынка" (наш рейтинг - "держать")", - отмечает аналитик банка Кирилл Бахтин.

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