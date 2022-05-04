"Финам" рекомендует покупать акции China Hongqiao Group с прогнозной стоимостью 13,06 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 30,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Приступив к реализации алюминиевых проектов, China Hongqiao Group за 15 лет выросла с нуля до мирового лидера по производству первичного алюминия. Компания хорошо обеспечена ресурсами и ориентирована на самый растущий китайский рынок. Эмитент разрабатывает инновационные продукты из легких сплавов, развивает вторичную переработку и осуществляет энергопереход. При этом компания генерирует сильные результаты, имеет низкую долговую нагрузку и обеспечивает акционерам хорошую дивидендную доходность", - указывает эксперт Алексей Калачев.

China Hongqiao Group ("Чайна Хунцяо Груп") - крупнейший в мире производитель алюминия. Компания имеет диверсифицированный портфель продуктов и охватывает всю производственную цепочку, включая бокситы, глинозем, первичный алюминий, глубокую переработку алюминия и энергетику.

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