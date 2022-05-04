Дальнейший рост котировок акций AMD маловероятен - Инвестбанк Синара

Дальнейший рост котировок акций Advanced Micro Devices (AMD) маловероятен, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы позитивно оцениваем отчетность за первый квартал текущего года и прогнозы AMD, однако полагаем, что они уже учтены в цене акций, которые выросли в цене на 6% после основной сессии вторника. Мы считаем реакцию рынка оправданной, а дальнейший рост котировок бумаг эмитента маловероятным. В целом нейтрально оцениваем перспективы AMD, чьи акции торгуются с P/E 2022П в районе 21,1 против 12,6 у Intel Corp." - указывает аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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