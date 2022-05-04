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04 мая 2022 года 15:55

Рубль после заметного укрепления в начале торгов в среду днем лег в боковой дрейф вокруг отметки 69 руб./$1

Москва. 4 мая. Доллар США и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль после заметного укрепления в обеих валютных парах в самом начале торгов днем "лег в боковой дрейф" вокруг отметки 69 руб./$1 благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и растущей нефти.

Курс доллара США составил 69,045 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,915 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,545 руб./EUR1, подешевев на 2,205 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,05 рубля - до 70,62 рубля. В первые минуты торгов доллар США опускался до 68,63 руб./$1, что было минимальным значением курса с 23 июня 2020 года, а евро достигал 72 руб./EUR1, минимума с 27 февраля 2020 года.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 4 мая обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Существующий валютный навес смог даже "перебороть" такой негативный для нацвалюты в обычных условиях фактор, как резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ (в пятницу ставка была снижена сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых).

Нефтяные котировки активно поднимаются в среду, инвесторы опасаются, что Европейский союз может ввести запрет на импорт российской нефти, и ждут данных о запасах топлива в США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 4,1% - до $109,27 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 4,23% - до $106,74 за баррель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕС "просто обязан" прекратить закупки нефти в России. "Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти", - сказала она. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Фон дер Ляйен отметила, что полный отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

"Россия обеспечивает около четверти импорта нефти в ЕС, а крупнейшим покупателем является Германия, импортировавшая около трети всей своей нефти в прошлом году. Такое развитие событий, вероятно, станет резко негативным фактором для экономики ЕС, и особенно Германии, за счет возможного роста цен и усиления инфляционного давления", - написала глава отдела инвестиций в Interactive Investor Виктория Сколар.

Также участники нефтяного рынка ждут официальных данных об изменении запасов топлива в США, которые будут опубликованы в 17:30 МСК в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение резервов нефти на прошлой неделе на 829 тыс. баррелей, бензина - на 589 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,34 млн баррелей. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 800 тыс. баррелей.

Кроме того, в шестой пакет санкций против РФ, подготовленный Евросоюзом, войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. "Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк (MOEX: SBER) - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", - заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте. Более того, Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду об отсутствии динамики на переговорах Москвы и Киева, а заявления о выходе Киева из переговоров с РФ вселяют сомнения в возможности их результативного исхода. Песков также назвал чушью и неправдой сообщения, что 9 мая в России будет объявлена мобилизация, и опроверг сообщения, что РФ в этот день объявит войну Украине.

Ситуация на глобальном рынке в середине недели неоднозначная, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, причем практически все экономисты и эксперты предполагают повышение процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Если это случится, то такой подъем произойдет впервые с 2000 года. Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе. Итоги двухдневного заседания ФРС будут объявлены поздно вечером в среду.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль в начале сессии резко укрепился. Затем валютные пары отскочили в рамках коррекции, но вскоре возобновили снижение. Позитивом для рублевых активов выступила вчерашняя новость о том, что владельцы российских еврооблигаций получили валютные платежи от эмитента. Они должны были уйти инвесторам еще 4 апреля, но из-за санкций США Минфин РФ не смог осуществить выплаты из заблокированных за рубежом средств. В качестве альтернативы эмитент исполнил платежи в рублях, однако международные рейтинговые агентства сочли это нарушением обязательств, поскольку эмиссионная документация не предусматривала смены валюты платежа. Льготный период для исполнения Россией своих обязательств по этим облигациям как раз истекал 4 мая, после чего по ним наступал дефолт. Таким образом, его удалось избежать, что является хорошим сигналом для рынка.

"Тем не менее из-за санкций риски дефолта по другим облигациям остаются высокими. Генеральная лицензия Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), которая исключает из санкций платежи по суверенным долгам России, истекает 25 мая. Вероятно, она будет продлена, но официальной информации на этот счет пока нет. Кроме того, негативом выступают ожидания шестого пакета санкций ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести полный запрет на поставки нефти из России. Однако рубль от ослабления пока полностью защищен рыночным дисбалансом, вызванным валютными ограничениями ЦБ и властей. Эти меры вместе с падением импорта вызвали значительное падение спроса на инвалюту, тогда как предложение остается высоким из-за обязательной продажи 80% экспортной выручки. Правда, в пятницу глава Банка России заявила, что регулятор предложил правительству снизить этот уровень до 50%. Данный шаг может приостановить укрепление рубля. В среднесрочном плане его переоцененность способна негативно сказаться на доходах госбюджета и экспортеров", - полагает Бабин.

"Курс доллара может опуститься под отметку 70 руб./$1 на фоне всплеска объема торгов на валютном рынке перед продолжением майских праздников. Не исключено, что укрепление рубля может быть сдержанным из-за заседания ФРС США, на котором вероятен негативный сюрприз для нацвалюты в виде повышения базовой процентной ставки Федрезерва на 75 базисных пунктов", - считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Егор Жильников.

По мнению экспертов банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "текущая динамика рубля делает все более вероятным дальнейшее смягчение мер валютного контроля, о перспективах которого в пятницу высказывалась Эльвира Набиуллина. Так, глава ЦБ РФ допустила снижение нормы продажи валютной выручки с 80% до 50% и отмену обязательной продажи валюты для компаний несырьевого неэнергетического сектора. Такие действия будут способствовать более высоким уровням курса доллара в дальнейшей перспективе, но до смягчения текущих мер поддержки курс американской валюты, вероятно, останется ниже 71,5 руб./$1".

Банки в среду на аукционе 7-дневного репо привлекли 550 млрд рублей (при общем спросе 1,317 трлн рублей) по средневзвешенной ставке 14,1891% годовых. Лимит аукциона был снижен до 550 млрд рублей с 760 млрд рублей неделей ранее (26 апреля банки привлекли в рамках недельного репо 689,174 млрд рублей по средневзвешенной ставке 17,00311% годовых).

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) заметно упали в среду относительно предыдущего торгового дня, отыгрывая снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля на 300 базисных пунктов (до 14% годовых). В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась по отношению к пятнице на 292 базисных пункта и 4 мая составила 14,04% годовых, по кредитам на семидневный срок опустилась на 266 базисных пунктов, до 14,15% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала на 173 базисных пункта - до 14,53% годовых, на срок 3 месяца - на 157 базисных пунктов, до 14,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 142 базисных пункта - до 14,63% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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