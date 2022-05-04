Курс пары доллар/юань, скорее всего, поднимется до 6,7-6,8 во 2-3К22 - ПСБ

Валютная пара USD/CNY поднимется до уровней 6,7-6,8 во втором-третьем квартале текущего года, а затем, скорее всего, начнет обратное движение в направлении отметки 6,5, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Китайский юань - это одна из ключевых валют развивающихся экономик, подкрепленная как сильным торговым балансом Китая, так и поддержкой со стороны НБК. В сравнении с валютами BRICS, волатильность юаня является наименьшей (за последний год у юаня - 4,2%, у реала - 18,9%, у рубля - 36,8%, у рупии - 4,4%, у ранда - 16%). При этом волатильность индекса DXY (доллар к 6-ти развитым валютам) также была заметно выше - 6,4% за последний год, - отмечает эксперт. - Полагаем, что по окончании второго квартала 2022 года юань может выступить неплохим инструментом для хеджирования средств в условиях заметно растущей глобальной инфляции, а также увеличивающихся геополитических конфликтов. По нашим оценкам, USD/CNY поднимется до 6,7-6,8 во втором-третьем квартале 2022 года, а затем начнет обратное движение в направлении 6,5 к концу текущего-в начале следующего года".

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