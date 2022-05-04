ФРС, скорее всего, поднимет ставку на 50 б.п. в среду - Sber CIB

ФРС США, скорее всего, поднимет ключевую процентную ставку сразу на 50 б.п. по итогам заседания 4 мая 2022 года, полагают аналитики Sber CIB.

"Годовая инфляция в США в марте достигла 8,5% - очередного максимума за 40 лет. Риски ускорения инфляции пока преобладают на фоне геополитической напряжённости и вспышки коронавируса в Китае. Последние комментарии представителей ФРС указывают на то, что они считают необходимым повышение ставки в мае на 50 б.п. Федрезерв, вероятно, продолжит повышать её такими же темпами на нескольких последующих заседаниях. Многие из представителей ФРС полагают, что к концу 2022 года ставка должна достичь нейтрального уровня, который находится в диапазоне 2,25-2,50%", - отмечают эксперты в комментарии.

Также аналитики инвестбанка указывают, что не исключено более быстрое повышение процентных ставок в США в будущем. "Например, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предлагал уже на майском заседании поднять ставку на 75 б.п. По его мнению, к концу текущего года она должна достичь 3,5%. Кроме того, всё больше аналитиков высказываются за более резкое повышение ставки - до 5-6%. В этих условиях доллар США продолжит глобально дорожать", - пишут эксперты.

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