"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Amgen

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Amgen с прогнозной стоимостью $252,60 на февраль 2023 года, что предполагает потенциал роста 8,8% от последней цены закрытия торгов, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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