Buyback поддержит котировки акций ExxonMobil - "Фридом Финанс"

Программа обратного выкупа в целом окажет поддержку котировкам акций ExxonMobil, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы нейтрально оцениваем результаты ExxonMobil за первый квартал 2022 года. Увеличение программы обратного выкупа активов будет оказывать поддержку котировкам акций эмитента, однако, на наш взгляд, бумага переоценена рынком, - отмечает эксперт Сергей Пигарев. - В случае возврата цен на углеводороды к балансирующим спрос и предложение уровням в $60 за баррель нефти марки WTI при нормализации геополитической обстановки компания не сможет реализовать планы по выкупу собственных бумаг".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.