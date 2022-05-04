"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pfizer

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $72,2 за штуку на конец 2022 года на фоне отчетности эмитента за первый квартал, что предполагает потенциал роста 46,5% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Доходность бумаги за последние 12 месяцев составляет 23,8%, отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.