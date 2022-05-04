Акции Tractor Supply - ставка на защитные инвестидеи - BCS Express

Покупка акций Tractor Supply Co. - ставка на защитные инвестиционные идеи в базовые товары и аграрный сектор, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Tractor Supply - это инвестиция в американскую глубинку, в сельский стиль жизни и базовый спрос на деревенские товары. Бумага пока отстает от "защитных фишек" из потребительского сектора и аграрной продукции, но держится "лучше рынка" и имеет высокие шансы развить успех", - указывает аналитик в обзоре.

Факторы в пользу покупки бумаг эмитента, по мнению Емельянова, следующие:

- стабильный рост продаж,

- длинная серия позитивных отчетов;

- просадка в акциях, вызванная общим падением индексов.

"На горизонте до года можно рассчитывать на доходность около 20%. Это совпадает со средней исторической динамикой акций компании за все время торгов", - пишет эксперта в комментарии.

Основные риски, обращает внимание Емельянов, связаны с тем, что в США сохраняется вероятность полномасштабной рецессии - котировки акций Tractor Supply могут переписать минимумы вслед за индексами. При этом, указывает он, в сравнении с классическими "защитными фишками" это довольно волатильная бумага.

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